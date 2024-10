Rowan Jr. manda in PARADISO Pistoia! Cremona KO allo scadere

Vanoli Cremona – Estra Pistoia 65-66

(14-12; 11-21; 20-16; 20-17)

Pistoia ha vinto sul filo di lana a Cremona con un canestro di Maverick Lewis Rowan, figlio di Ron, Presidente dei toscani e bandiera dei biancorossi. Il classe 1996 ha chiuso la partita con 22 punti segnati, risultando l’MVP indiscusso del match, mentre la Vanoli ha buttato via la possibilità di portare a casa i primi due punti stagioni con quella tripla di Corey Davis e l’appoggio a tabella di Federico Zampini, vanificati dalla pessima difesa su Rowan.

1° tempo

Avvio di partita equilibrato, con Davis che prova subito a mettere in ritmo Owens e Nikolic dalla distanza per il 10-6 locale ma le accelerazioni di Forrest e Silins pareggiano subito i conti a quota 10. Al termine del quarto, i lunghi Nikolic e Childs si scambiano dei colpi da vicino e poi un appoggio di Davis vale il 14-12.

Dopo una bella virata vincente di Zampini, Silins si scalda con una tripla e dopo un botta e risposta con Booth per il 20-20, Pistoia ingrana le marce alte e sigla uno 0-11 di parziale grazie agli 1vs1 efficaci di Rowan, Forrest e un super Silins nel pitturato. La bomba di Owens e una prima folata di Lacey, a fine tempo, interrompono l’emorragia per la Vanoli, che chiude così i 20’ iniziali più a contatto sul 25-33.

2° tempo

La ripresa si apre con i primi squilli di Eboua dalla distanza e il gioco da tre punti di Davis per il -3 locale, ma le combinazioni tra Forrest e Brajkovic e l’agonismo di Childs ridanno respiro ai toscani (35-41). Dopo le accelerazioni di Rowan e un super 1vs1 di Christon per il nuovo +9 ospite, si accende Lacey con cinque punti consecutivi da capitano e il botta e risposta tra Christon e Zampini (che ha segnato una coppia di liberi importanti a fil di sirena del periodo) chiude il terzo quarto sul 45-49.

La rimonta della Vanoli si completa a 6 minuti e mezzo dal termine, dato che Lacey continua nel suo show personale dal palleggio, Nikolic insacca una tripla e poi un’accelerazione di Zampini scrive il 53-51 a tabellone. Grazie all’energia di Rowan e a una pronta risposta di Silins e Forrest alla tripla di Nikolic, Pistoia rimette la testa avanti e Christon appoggi il canestro del 58-61 a 180” dal termine. A seguito di un jumper di Davis a bersaglio, Forrest realizza i liberi che spingono l’Estra sul +4 a meno di 60” dal termine, Davis però ancora non ci sta e prima segna una tripla, poi regala a Zampini l’appoggio del 65-64 con 29” sul cronometro. Dopo una palla persa sanguinosa per parte, Rowan realizza il gran canestro in penetrazione della vittoria, dato che Lacey non ha poi nemmeno il tempo di tentare la replica. Finisce 65-66.

Cremona:

Booth 5, Eboua 4, De Martin NE, Jones 0, Davis 15, Conti 0, Zampini 8, Nikolic 13, Poser 0, Lacey 9, Owens 11. All. Demis Cavina.

Pistoia:

Benetti NE, Christon 8, Della Rosa 0, Anumba 0, Childs 4, Rowan 22, Forrest 12, Boglio NE, Cemmi NE, Saccaggi 0, Silins 15, Brajkovic 5. All. Dante Calabria.

Fonte: Lega Basket