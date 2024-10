Marco Spissu, che giocata difensiva! Zaragoza la ribalta in modo incredibile

L’avventura spagnola di Marco Spissu fin qui sta andando piuttosto bene: settimana scorsa l’azzurro aveva segnato 17 punti contro il Real Madrid, mentre oggi è stato decisivo per la vittoria sullo Joventut Badalona. Spissu ha chiuso il match con 4 punti, 4 rimbalzi e 4 assist: forse catturerà meno l’occhio, ma la sua giocata più importante è stata una stoppata (l’unica della sua partita).

Con i suoi a -3 a pochi secondi dalla fine, Spissu si è ritrovato a dover contrastare un contropiede guidato da Hanga e Gates. Quest’ultimo stava per andare a schiacciare a due mani con grande facilità, quando un disperato tentativo di recupero di Spissu gli ha portato via il pallone dalle mani. Dopo lo scippo, Spissu si è lanciato dall’altra parte, la palla è arrivata nell’angolo a Sulejmanovic, che ha bruciato la retina per portare la gara all’OT.

Al supplementare a decidere il match è stato un canestro di Bell-Haynes (27 punti) a 7” dalla fine.

Marco Spissu è stato il secondo azzurro a risultare decisivo questo weekend: ieri, in Turchia, Melli aveva segnato il buzzer beater per mandare la partita del Fenerbahçe al supplementare. Anche in quel caso poi la squadra aveva vinto all’OT.