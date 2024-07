EA7 Milano, quale futuro per Maodo Lô?

L’Olimpia EA7 Milano sta pian piano costruendo il roster per la prossima stagione e in cabina di regia deve capire cosa farsene di Maodo Lô.

In quel ruolo ha già annunciato due giocatori: Leandro Bolmaro e Nenad Dimitrijevic. In più c’è il confermato Diego Flaccadori che ha fatto vedere delle buone cose nella stagione terminata a giugno, sia in Serie A sia in EuroLega.

Il tedesco è arrivato a Milano da Campione del Mondo con la sua Germania perché a settembre 2023, insieme a un grandissimo Johannes Voigtmann, gli europei sono riusciti nell’impresa di battere Team USA e la Serbia, rispettivamente in semifinale e in finale alla FIBA Basketball World Cup.

Purtroppo però la point guard ex ALBA Berlino e Bayern Monaco non è stata in grado di portare la sua esperienza e qualità nel roster dell’Olimpia Milano, complici anche i tantissimi piccoli infortuni subiti che l’hanno tenuto lontano dal parquet, in più occasioni, per diverse settimane. Forse l’unica partita dove ha veramente fatto il fenomeno è stato a fine novembre 2023 quando segnò 32 punti in casa della Stella Rossa Belgrado.

In questo roster dell’Olimpia EA7 Milano, con Bolmaro e Dimitrijevic, pare non esserci spazio per Maodo Lô. Però bisogna trovare un’alternativa, altrimenti il tedesco dovrà necessariamente restare in Lombardia perché ha un contratto garantito anche per il 2024-2025. Al momento non si parla di rumors per lui in uscita ma potrebbe muoversi qualcosa nel giro di pochi giorni, da Berlino o Parigi.

Leggi anche: Antonini GLORIFICA Repesa: “È come aver preso MOURINHO!”