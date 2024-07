Russell Westbrook ceduto ai Jazz, che lo taglieranno: poi la firma con una contender

Come ci si aspettava, i Los Angeles Clippers si sono liberati di Russell Westbrook cedendolo agli Utah Jazz. L’ex MVP è finito a Salt Lake City nell’ambito di una sign-and-trade tramite la quale i Jazz hanno rinnovato Kris Dunn con un triennale da 17 milioni di dollari e lo hanno girato ai Clippers. Lo scambio si articola così:

I Clippers ricevono Kris Dunn

I Jazz ricevono Russell Westbrook, un pick swap del secondo turno al Draft e cash

Naturalmente i Jazz non terranno Westbrook, ma lo taglieranno immediatamente per liberare spazio salariale, visto che comunque l’intenzione di Utah, in fase di rebuilding, è quella di dare spazio ai giovani. Una coincidenza buffa: nel febbraio 2023, quando erano i Lakers a doversi liberare di Westbrook, lo cedettero proprio ai Jazz che anche in quel caso lo tagliarono dietro pagamento di un buyout, permettendogli di accasarsi ai Clippers.

Una volta che Russell Westbrook sarà uscito dai waivers e sarà quindi ufficialmente free agent, firmerà un annuale con i Denver Nuggets. I campioni NBA del 2023 erano dati come favoriti nella corsa a Westbrook una volta che si fosse liberato dai Clippers. Denver nell’ultima stagione non è riuscita a ripetersi anche per via di una panchina non all’altezza. In quest’estate ha perso Kentavious Caldwell-Pope e Reggie Jacskon, quindi era necessario qualche innesto per rendere la squadra più profonda. Nella scorsa stagione a LA, Westbrook ha mantenuto 11.1 punti, 5.0 rimbalzi e 4.5 assist di media in uscita dalla panchina.