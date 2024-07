Una buona prestazione di Bronny James

Finora Bronny James non aveva di certo brillato in Summer League.

Le prime due uscite del figlio di LBJ sono coincise con prestazioni negative che hanno suscitato ilarità sui social e qualche commento anche da parte di futuri colleghi giocatori.

Al terzo tentativo arriva una prova quanto meno sufficiente per Bronny che ha segnato 12 punti nella vittoria 87-86 sugli Atlanta Hawks. Nel primo successo gialloviola al torneo in Nevada, la point guard ha tirato 5/11 dal campo e 2/5 da tre punti.

Questo il commento di Bronny a ESPN a fine partita.

Mi sentivo che sapevo cosa fare, se riesco a fare il mio gioco questi sono i risultati. Mamma e papà mi incoraggiano a essere me stesso e a restare concentrato, devo molto a loro per la prestazione di questa sera. Papà mi dice di essere sempre aggressivo, anche quando i tiri non entrano, l’importante è l’atteggiamento. L’attenzione mediatica? Devo imparare a convincerci se voglio giocare a questi livelli.