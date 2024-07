Trapani Shark, cosa sappiamo del sogno Aleksa Avramovic?

I Trapani Shark devono ancora mettere sotto contratto almeno 3 stranieri, se non 4, e uno di questi potrebbe essere Aleksa Avramovic, giocatore della Serbia che giocherà le Olimpiadi ed ex Openjobmetis Varese.

Il classe 1994 ha un feeling particolare con l’Italia, la considera un po’ come la sua seconda casa, avendo iniziato nel nostro Paese la sua carriera da professionista fuori dalla Serbia.

Secondo Giuseppe Malaguti, Valerio Antonini vorrebbe provare a portare in Sicilia la guardia serba ma la trattativa non è per niente semplice.

Ricordiamo che inizialmente il Presidentissimo dei granata aveva detto che l’obiettivo principale in caso di Serie A sarebbe stato Milos Teodosic, che però ha rinnovato per un altro anno con la Stella Rossa Belgrado in EuroLega. Ma non è detto che non possa portare a Trapani un altro serbo.

Stiamo a vedere se la pista che porta Aleksa Avramovic ai Trapani Shark si scalderà nei prossimi giorni oppure rimarrà una semplice suggestione di mezza estate. Qualora ci dovessero essere degli avanzamenti significativi in questa trattativa, ve li daremo con delle notizie dedicate.

Leggi anche: Russell Westbrook ceduto ai Jazz, che lo taglieranno: poi la firma con una contender

Italbasket, finalmente si accelera per far diventare azzurro DiVincenzo