Haliburton e Brunson, la rivalità passa sul ring di SmackDown

La NBA ha da sempre un rapporto abbastanza stretto con il wrestling: negli anni diversi atleti hanno partecipato ad eventi e persino qualche combattimento sul ring, gli esempi più celebri sono senza dubbio quelli di Shaquille O’Neal e Dennis Rodman. Ieri notte si è aggiunto un altro capitolo a questa lunga storia, con protagonisti Tyrese Haliburton e Jalen Brunson nell’evento di SmackDown andato in scena al Madison Square Garden.

Durante il combattimento tra Logan Paul, LA Knight e Santos Escobar, l’ex youtuber ha portato sul ring Haliburton. Una provocazione nei confronti del Madison Square Garden visto che proprio la star degli Indiana Pacers a maggio aveva eliminato i New York Knicks dai Playoff NBA. Haliburton è stato ricoperto di fischi da tutta l’arena.

NAHHH LOGAN PAUL BROUGHT OUT TYRESE HALIBURTON LMFAOO#SmackDown pic.twitter.com/Ip1RBB9JAv — BWAMatt (@BWAMatt) June 29, 2024

Haliburton non ha combattuto, ma ha tentato di aiutare Logan Paul facendosi passare un tirapugni dorato dalla prima fila. È qui che è intervenuto Jalen Brunson, osannato da tutto il Madison Square Garden. La stella dei Knicks ha impedito a Haliburton di salire sul ring.

Jalen Brunson hops over the barricade to distract Tyrese Haliburton from giving Logan Paul brass knuckles. Knicks fans chant “MVP” when Brunson confronts Haliburton. This WWE and NBA crossover is 🔥 pic.twitter.com/j5ZmNtX9gj — Alex Golden (@AlexGoldenNBA) June 29, 2024

I due sono effettivamente poi saliti sul ring insieme in un secondo momento, quando Escobar è stato eliminato: Haliburton sempre per aiutare Logan Paul e Brunson per difendere LA Knight prendendo addirittura una sedia pieghevole come arma. I due non hanno effettivamente preso parte al combattimento, alla fine vinto da LA Knight, ma hanno sicuramente intrattenuto il pubblico durante lo show.

Leggi anche: Hawks e Pelicans chiudono uno scambio per Dejounte Murray