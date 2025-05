Saliou Niang conferma: c’è l’accordo con la Virtus Bologna

Saliou Niang giocherà alla Virtus Bologna nella prossima stagione: il talento azzurro ha confermato, in un’intervista a L’Adige, l’accordo con i bianconeri dopo due anni all’Aquila Basket Trento. Niang è stato nominato Most Improved Player dell’ultima stagione LBA, a fronte di 8.1 punti e 5.0 rimbalzi di media in campionato.

“L’accordo con la Virtus non è stato assolutamente semplice, all’inizio ero indeciso sul futuro. Ma ho obiettivi e sogni che voglio raggiungere, uno dei quali era fare questo passo. Spero che mi porterà a crescere ancora di più” ha detto Niang, che l’anno prossimo quindi esordirà in EuroLega.

Il trasferimento a Bologna non è una novità per il senegalese naturalizzato italiano, visto che ha giocato nelle giovanili della Fortitudo Bologna esordendo proprio con quest’ultima in Serie A nella stagione 2021-22.