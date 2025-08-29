Saliou Niang, dalla PlayStation alla realtà: l’esordio contro Giannis a EuroBasket 2025

L’Italbasket ha aperto il suo EuroBasket 2025 con una sfida durissima contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, una delle grandi favorite del torneo. Tra i protagonisti dell’esordio azzurro c’è stato Saliou Niang, che al termine della partita ha raccontato a Sky Sport le sue emozioni e la sua esperienza sul parquet contro uno dei giocatori più dominanti al mondo.

“Abbiamo messo energia, qualche errore ci è costato caro”

Niang ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando come l’Italia abbia lottato fino alla fine senza mai arrendersi:

“Secondo me non ci è mancato tanto perché comunque fino alla fine abbiamo messo la giusta energia in campo. Sicuramente qualche palla persa in meno e qualche rimbalzo in più avrebbero fatto la differenza. Abbiamo provato a fermare Giannis nel miglior modo possibile, ma è stata molto dura. Non finisce qui, ora pensiamo alla prossima partita”.

“Giocare contro Giannis? Un’emozione incredibile”

L’aspetto più emozionante della serata è stato sicuramente l’impatto con Giannis Antetokounmpo, un idolo per tanti giovani giocatori di basket, compreso Niang:

“Per me è stato un’emozione incredibile, Giannis è una leggenda. Fin da piccolo lo guardavo e ci giocavo anche alla PlayStation, ritrovarmi oggi a giocare contro di lui è stato speciale. Anche durante il riscaldamento lo guardavo e pensavo: ‘Cavolo, sto davvero per affrontarlo’. È stata una sensazione unica, ma ora la testa va già alla prossima partita”.

La forza a rimbalzo come marchio di fabbrica

Tra le qualità che Niang porta in Nazionale c’è la sua energia a rimbalzo, un aspetto che lui stesso considera naturale:

“Andare a rimbalzo è qualcosa che mi viene naturale. Ogni rimbalzo in attacco vuol dire un possesso in più, quindi un canestro in più per la squadra. È qualcosa che mi piace fare e so che può aiutare molto il gruppo, quindi cerco di andarci il più possibile”.

Ora testa alla Georgia

Archiviata la sfida contro la Grecia, per l’Italia arriva subito un altro impegno fondamentale: la gara contro la Georgia, una squadra fisica e piena di talento. Niang è già concentrato:

“Sappiamo che sarà una partita tosta. Ora dobbiamo riposare e recuperare al meglio per arrivare carichi e pronti a dare tutto”.