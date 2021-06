Sasha Djordjevic imbottigliato nel traffico, arriva a Gara-3 grazie a un tifoso

Qualche mese fa, in occasione di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic era riuscito ad arrivare in tempo ad una serata grazie soltanto al passaggio di un tifoso in motocicletta, dopo essere rimasto imbottigliato nel traffico in autostrada. Quasi la stessa identica cosa è successa a Sasha Djordjevic ieri sera, prima di Gara-3 contro l’Olimpia Milano alla Segafredo Arena.

Come scritto da Repubblica, il tecnico della Virtus Bologna sarebbe rimasto imbottigliato nel traffico a causa dell’incendio di un’auto, rischiando di non arrivare in orario alla partita. Per sua fortuna ha incontrato un tifoso delle V Nere in scooter, che ha potuto dargli un passaggio. Djordjevic sarebbe arrivato alla Segafredo Arena giusto in tempo per fare il discorso pre-partita alla squadra, quanto bastava per vincere Gara-3 e portarsi sullo 0-3 nella serie.

