Scafati firma l’esperto centro Nikola Jovanovic!

Scafati comunica l’innesto di Nikola Jovanovic tramite un comunicato ufficiale.

La caccia al lungo si è conclusa, dunque, con l’acquisto di un giocatore molto esperto e dal buon bagaglio tecnico.

Jovanovic è un centro di 2m e 11 di nazionalità serba. E’ cresciuto in NCAA registrando circa 13 punti e 7 rimbalzi di media a partita negli USC Trojans. Una breve esperienza in G-League prima dell’approdo in Europa sponda Stella Rossa di Belgrado. Disputa due anni discreti (6 punti e 3 rimbalzi di media) e si guadagna la chiamata da Trento in LBA. In Italia dimostra di essere un giocatore molto spigoloso e di sostanza: ottima tenuta del campo nonostante il fatturato in stats abbastanza esiguo.

Ritorna nell’est Europa a Belgrado, poi a Igokea, e successivamente si accasa a Novgorod (Russia) per due anni.

Dal 2023 si accasa in Belgio, prima a Ostende e poi ad Antwerp, assestandosi su numeri da circa 14.0 punti e 8 rimbalzi a partita in 25 minuti di impiego medio. Nell’orbita della nazionale serba per qualche anno, non ha mai trovato troppo spazio per la concorrenza spietata nel ruolo da parte di primi violini del calibro di Jokic, Bjelica e tanti altri.

Con Jovanovic Scafati andrà ad aumentare la fisicità di un roster apparso finora intrinseco di talento offensivo ma troppo “leggero” nella tenuta fisica di certe partite, come testimoniato dai 120 punti subiti in casa contro Trento e le risonanti sconfitte esterne con Reggiana e Treviso.

Scafati chiarisce, inoltre, che l’unica uscita prevista è quella di Mc Rae, smentendo dunque le voci di un possibile taglio anche di Akin o Ulaneo.

