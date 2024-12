EA7 Milano, Nikola Mirotic sul contratto: “In estate potrei essere free agent…”

Nikola Mirotic è sicuramente il miglior giocatore dell’EA7 Milano in questo avvio di stagione. Il montenegrino, arrivato nell’estate 2023 in biancorosso, sta mantenendo 18.7 punti e 7.4 rimbalzi di media e sta trascinando l’Olimpia in zona Playoff. C’è però un tema importante da affrontare: il suo contratto, e in un’intervista a Mundo Deportivo prima della sfida di oggi al suo ex club, il Barcellona, ha spiegato perché potrebbe lasciare Milano in estate.

“Ho firmato un 2+1, quest’anno ho un’opzione per andar via. Magari d’estate sarò libero…” parole che sicuramente non faranno piacere ai tifosi biancorossi, ma che non devono nemmeno essere male interpretate. Nel corso dell’intervista infatti Mirotic ha anche speso belle parole per la squadra e per Ettore Messina: “È tornato il miglior Nikola? Credo di sì, ma è merito della squadra e dell’allenatore che mi mettono nella migliore condizione. I miei numeri non contano niente se la squadra non è in una buona posizione. Mi sento bene e sto giocando il miglior basket della mia carriera”.