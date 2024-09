Scafati pronta al taglio di Frank Mason e Sage Tolbert! E non solo…

La Givova Scafati non sembra avere idee chiarissime in questa pre-season.

A inizio Luglio il club della provincia di Salerno aveva quasi chiuso il roster (in attesa della sola firma del centro), rispetto a molte altre franchigie ancora in alto mare con le trattative di ingaggi.

Il mancato tesseramento di Amida Brimah per problemi di salute emersi dalle visite mediche ha fatto da precursore a una rivoluzione prematura del roster. La ricerca del nuovo centro si è esaurita con la firma di Daniel Akin, americano ex Strasburgo e Darussafaka.

E’ stato ingaggiato anche Paulius Sorokas, giocatore ben ambientato nel nostro campionato, mentre il colpo conclusivo porta il nome di Andrea Cinciarini.

Sul fronte uscite ancora nessun annuncio ufficiale, ma è questione di ore per la comunicazione sui tagli di Levan Babilodze, Sage Tolbert e a gran sorpresa Frank Mason.

L’italo-georgiano non ha convinto in queste prime settimane di training. Finora soltanto esperienze in A2, B nazionale e serie A georgiana, motivo per cui Scafati non ha ricevuto le buone impressione che si auspicava sul 25enne.

Sage Tolbert è stato presentato come un colpaccio, ma evidentemente le aspettative sono già state abbondantemente deluse. In serie A ungherese la scorsa stagione ha ricevuto il riconoscimento di “miglior ala del campionato”. Chissà se ci sarà qualche altro club delle principali leghe europee che punterà sul prodotto di Richmond University.

Fulmine a ciel sereno

La notizia che ha del clamoroso è il divorzio prossimo con Frank Mason.

NCAA Player of the year nel 2017, 34 esima scelta al draft NBA nello stesso anno, un discreto impiego in canotta Sacramento Kings e Milwaukee Bucks, per poi ottenere nel 2020 il titolo di MvP della G-League. Scafati aveva puntato forte su Mason, ma l’americano si è presentato in ritiro pre-campionato in evidente stato di sovrappeso. I rapporti con l’ambiente non sono praticamente mai decollati e l’ex Nancy ha ricevuto diversi feedback negativi dopo le prime amichevoli di fine Agosto. La sua direzione prossima dovrebbe essere in Cina.

Intanto, lo scouting scafatese continua a monitorare il mercato dei centri: Daniel Akin è una soluzione temporanea, appena si troverà di meglio sarà messo alle porte.

Leggi anche: Nico Mannion e il nonnismo subito da Draymond Green..