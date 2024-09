Nico Mannion e il nonnismo subito da Draymond Green

Nico Mannion ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera in A Cresta Alta, il podcast di Danilo Gallinari.

La puntata è stata registrata questa estate ma è stata pubblicata solamente qualche giorno fa.

Mannion ha raccontato del suo soprannome “Serpente Rosso” e di come è arrivato a giocare per l’Italbasket.

Quando avevo 16 anni fui convocato al training camp della nazionale giovanile degli Stati Uniti, arrivai fino agli ultimi due tagli. Nello stesso anno mi aveva chiamato anche l’Italia per la sua Under 16, ho scelto l’azzurro anche perché mi disserro che l’anno dopo mi avrebbe voluto far giocare nella nazionale maggiore. Team USA mi richiamò per l’Under 17 ma ormai avevo scelto l’Italia. Non cambierei questa decisione per nulla al mondo. Mi chiamano Red Mamba a causa di Tommaso Baldasso, mi ha dato lui quel soprannome, quando mi vede fa sempre il gesto della lingua biforcuta. Ma mi chiamano così solo in Nazionale, lo sento solamente per due mesi l’anno.