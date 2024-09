L’Hapoel di Pat Beverley inciampa alla prima stagionale: in EuroCup vince Badalona

C’era grande attesa per la prima stagionale dell’Hapoel Tel-Aviv, una vera superpotenza per il livello dell’EuroCup grazie ad un mercato stellare. Invece gli israeliani hanno perso la prima partita dell’anno, a Badalona contro lo Joventut, per 78-75. Non solo, alle brutte notizie si è sommato anche l’infortunio di Johnathan Motley nel terzo quarto.

Arrivato a -2 alla fine del terzo periodo, lo Joventut ha ribaltato l’inerzia del match con un parziale di 8-0 in avvio di quarto quarto. Trovato il vantaggio non l’ha più mollato, raggiungendo il +6 a 1.20 dalla fine: Pat Beverley con due triple consecutive ha riportato sotto l’Hapoel, ma gli spagnoli hanno stretto i denti e portato a casa la vittoria grazie soprattutto ad un canestro di Hanga.

Beverley è stato, con 14 punti e 6 assist, il miglior marcatore del club israeliano a pari con Bruno Caboclo. Molto deludenti le prove di Joe Ragland (4 punti in 33′) e Ish Wainright (1 punto in 29′). Per Badalona un dominante Ante Tomic (17 punti e 12 rimbalzi) ha giganteggiato sotto canestro con 5 rimbalzi offensivi, Bray-Gates ha aggiunto 16 punti.

Per l’Hapoel Tel-Aviv settimana prossima ci sarà l’opportunità di rifarsi contro i Wolves Twinsbet Vilnius.