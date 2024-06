Scafati rifonda: Marcelo Nicola in panchina e Scott Ulaneo sotto le plance!

La Givova Scafati di Nello Longobardi vuole ripartire con un progetto innovativo e nel weekend ha ufficializzato coach Marcelo Nicola come guida tecnica. A distanza di poche ore sembra in dirittura d’arrivo il primo colpo del nuovo roster: si tratta di Scott Ulaneo, italo-britannico cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra, reduce da un’esperienza abbastanza positiva nell’ultima stagione in casacca varesina.

Classe ’98, 208 cm per 98 kg, Scott è un centro con ampi margini di miglioramento e dotato di struttura fisica importante. La notizia è stata trasmessa in esclusiva dai colleghi di “La Prealpina” e si attendono conferme sui canali ufficiali della società.

Il prossimo colpo in casa Scafati potrebbe essere Federico Miaschi, autore di una buonissima stagione in A2 con la maglia di Treviglio.

