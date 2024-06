Bruno Caboclo di nuovo in fuga: svelata la motivazione della partenza per gli USA

Nella giornata di ieri il Partizan Belgrado aveva comunicato che il suo tesserato Bruno Caboclo è partito per gli Stati Uniti senza permesso da parte del club. Non la prima volta che il lungo brasiliano si rende protagonista di comportamenti simili negli ultimi mesi, visto che la scorsa estate aveva tradito il contratto firmato con Venezia per volare negli USA insieme ad una squadra israeliana e partecipare alla preseason contro alcune franchigie NBA.

Nelle scorse ore qualcuno aveva dato la “colpa” al Brasile, inteso come Nazionale. Caboclo a luglio dovrà infatti affrontare il Preolimpico di Riga con la formazione verdeoro. Il CT del Brasile, Aleksandr Petrovic, ha però sottolineato come le motivazioni fossero da ricercare altrove, visto che anche un altro brasiliano, Yago Dos Santos, parteciperà al Preolimpico eppure non ha abbandonato la sua Stella Rossa, avversaria proprio del Partizan nelle prossime finali del campionato serbo.

Secondo Mozzart Sport, Bruno Caboclo avrebbe invece lasciato improvvisamente il Partizan per partecipare ad un processo riguardante la custodia di suo figlio, visto che il brasiliano si è separato dalla sua ex compagna. Le finali del campionato serbo inizieranno domani e salvo sorprese il giocatore non riuscirà a tornare a Belgrado in tempo per Gara-1.