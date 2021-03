Scambio sull’asse Chicago-Washington: si muovono 4 giocatori

I Chicago Bulls sono, dopo gli Orlando Magic, la squadra più attiva in questo giorno di trade deadline: è infatti confermato da Adrian Wojnarowski uno scambio a 4 giocatori tra gli stessi Bulls e gli Washington Wizards:

Washington is trading Troy Brown and Mo Wagner to Chicago for Daniel Gafford and Chandler Hutchinson, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021