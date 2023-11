Sergio Scariolo ha cercato di tornare in NBA per tutta la primavera scorsa, senza però riuscirsi, ma ora occhio ai Milwaukee Bucks.

Si era parlato di un colloquio importante con i Toronto Raptors, che però hanno puntato su un altro europeo, il serbo Darko Rajaković. Aveva avuto anche dei meeting con il Real Madrid, che però poi ha vinto l’EuroLega e ha perciò confermato Chus Mateo. Alla fine quindi il tecnico bresciano aveva deciso di proseguire la sua avventura alla Virtus Bologna, prima di essere esonerato poco prima dell’inizio della stagione per delle dichiarazioni che non sono per nulla piaciute alla proprietà della Segafredo.

Oggi, secondo quanto riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket, a Sergio Scariolo sarebbe arrivata una proposta dai Milwaukee Bucks in NBA come assistant coach di Adrian Griffin, per sostitiuire il dimissionario Terry Stotts (QUI la storia che ha portato Stotts alle dimissioni).

Al momento Scariolo ci sta pensando, dopo aver rifiutato la proposta di capo allenatore dall’ASVEL Villeurbanne di Tony Parker, che poi ha deciso di puntare su un altro italiano, Gianmarco Pozzecco. Nel giro di pochi giorni sapremo se Scariolo davvero tornerà in NBA oppure se aspetterà una chiamata dall’EuroLega.

