Scottie Pippen: “Michael Jordan? Prima del mio arrivo era un giocatore orribile”

Da quando è stato pubblicato The Last Dance, che non restituisce un’immagine lusinghiera dello Scottie Pippen giocatore, il più famoso “numero 2” della storia NBA ha più volte attaccato l’ex compagno Michael Jordan. Un paio di anni fa lo aveva fatto in occasione dell’uscita del suo libro autobiografico ed era quindi stato interpretato come un tentativo di farsi pubblicità, ma ora Pippen è tornato all’attacco.

Pippen, in un’intervista al podcast “Stacey King’s Gimme The Hot Sauce”, ha parlato del paragone Jordan-LeBron, affermando che alla fine della sua carriera James sarà “il miglior giocatore di sempre dal punto di vista delle statistiche”. Prima di tirare una stilettata a MJ, definito addirittura un giocatore “orribile” prima dell’arrivo di Pippen ai Chicago Bulls.

Ho visto Michael Jordan giocare prima del mio arrivo ai Bulls, lo avete visto anche voi. Giocatore orribile ed era orribile anche giocarci insieme, faceva solo 1vs1, si prendeva brutti tiri. Abbiamo iniziato a vincere quando siamo diventati una squadra, e tutti si sono dimenticati di chi fosse prima di quel momento.

Jordan ha giocato senza Pippen dal 1984 al 1987: Chicago ha sempre raggiunto i Playoff in quegli anni, senza mai superare il primo turno. È stato poi nel 1988, al primo anno della coppia MJ-Pippen, che i Bulls sono avanzati fino al secondo turno.