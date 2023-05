Steve Nash giocherà nel Como il mese prossimo

La passione di Steve Nash per il calcio è nota a tutti, il canadese è grande tifoso del Tottenham, simpatizzante dell’Inter e nel corso degli anni ha partecipato a parecchi eventi come partite di beneficienza. Quest’anno sarà tra i protagonisti del The Soccer Tournament, un torneo internazionale estivo di 7 contro 7. Lo farà sorprendentemente con la maglia del Como 1907, rappresentativa del club lombardo che milita in Serie B e che l’anno scorso era finito sulle prime pagine dei quotidiani sportivi per l’ingaggio di Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo è proprio al fianco di Nash tra i giocatori facenti parte del roster comasco per il TST, insieme anche a Patrick Cutrone.

Il The Soccer Tournament è alla sua prima edizione e si disputerà dal 1 giugno. In palio, esattamente come nel The Basketball Tournament (gli organizzatori sono gli stessi), c’è 1 milione di dollari da dividere tra i componenti del roster.

Il Como, inserito in un girone con la rappresentativa della Nazionale USA femminile, il Say Word FC e i Wrexham Red Dragons, esordirà il 1 giugno proprio contro questi ultimi. Altre squadre note che parteciperanno al torneo con la propria formazione saranno il Borussia Dortmund, il West Ham, il Wolverhampton e l’Hapoel Tel-Aviv.