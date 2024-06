Serie A 2024-2025, pochissime panchine libere: Brienza e Ramondino rischiano di restare a piedi?

La situazione panchine di Serie A 2024-2025 è già abbastanza delineata perché sono veramente poche le squadre che non hanno ancora un coach, in particolare parliamo di Varese, Pistoia e diciamo Scafati, solo perché manca l’ufficialità.

Al momento il quadro è il la seguente per quanto riguarda le panchine di Serie A 2024-2025:

Bertram Derthona (Walter De Raffaele, 2027) -> Sicuro

(Walter De Raffaele, 2027) -> Sicuro Virtus Segafredo Bologna (Luca Banchi, 2025) -> Possibile cambio con Luca Banchi al Baskonia

(Luca Banchi, 2025) -> Possibile cambio con Luca Banchi al Baskonia Dolomiti Energia Trentino (Paolo Galbiati, 2027) -> Sicuro

(Paolo Galbiati, 2027) -> Sicuro UNAHOTELS Reggio Emilia (Dimitris Priftis, 2025) -> Sicuro

(Dimitris Priftis, 2025) -> Sicuro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano (Ettore Messina, 2026) -> Sicuro a meno di una decisione di Messina di fare un passo indietro in estate

(Ettore Messina, 2026) -> Sicuro a meno di una decisione di Messina di fare un passo indietro in estate Umana Reyer Venezia (Neven Spahija, pluriennale) -> Sicuro

(Neven Spahija, pluriennale) -> Sicuro Estra Pistoia -> si andrà su un coach americano e il nome che è circolato è quello di David Bobalik

-> si andrà su un coach americano e il nome che è circolato è quello di David Bobalik GeVi Napoli (Igor Milicic, 2025) -> Sicuro

(Igor Milicic, 2025) -> Sicuro Germani Brescia (Alessandro Magro, 2024 con opz) -> Dovrebbe rinnovare a meno di una decisione di espatriare oppure dell’opzione Virtus Bologna in caso di addio di Luca Banchi

(Alessandro Magro, 2024 con opz) -> Dovrebbe rinnovare a meno di una decisione di espatriare oppure dell’opzione Virtus Bologna in caso di addio di Luca Banchi Givova Scafati -> Quasi sicuro Marcelo Nicola

-> Quasi sicuro Marcelo Nicola Nutribullet Treviso (Frank Vitucci, 2026) -> Sicuro

(Frank Vitucci, 2026) -> Sicuro Dinamo Sassari (Nenad Markovic, 2025) -> Sicuro

(Nenad Markovic, 2025) -> Sicuro Openjobmetis Varese -> Come a Pistoia, dovrebbe arrivare uno straniero e il nome che è circolato è quello dell’argentino Herman Mandole

-> Come a Pistoia, dovrebbe arrivare uno straniero e il nome che è circolato è quello dell’argentino Herman Mandole Vanoli Cremona (Demis Cavina, 2025) -> Sicuro

Insomma, per ora le uniche vacanti per le 14 in Serie A non danno prospettive al coach dell’anno di LBA 2024 (Nicola Brienza) e a quello del 2023 (Marco Ramondino).

Occhio però alle possibili neo promosse. La Fortitudo Bologna difficilmente lascerebbe andare Attilio Caja in caso di Serie A, mentre Cantù potrebbe fare un pensierino sul ritorno di Nicola Brienza. A Trapani sappiamo che tutto può succedere ma Andrea Diana è un ottimo coach per la Serie A e Jamion Christian difficilmente verrà esonerato da Trieste in caso di promozione.