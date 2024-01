EA7 Milano, non c’è pace per Billy Baron! Altro stop per la guardia

Non c’è davvero tregua per Billy Baron dell’Olimpia EA7 Milano poiché dovrà stare fuori diverse settimane prima di tornare a giocare. Ecco il comunicato del club biancorosso sull’ennesima ricaduta dell’americano:

A causa del colpo ricevuto allo stesso gomito destro già operato nel corso della gara giocata contro l’Asvel Villeurbanne, dopo ulteriori controlli, a Billy Baron è stato prescritto un periodo di 2-3 settimane di lavoro individuale, senza contatto.

Ciò vuol dire che difficilmente rivedremo in campo il giocatore prima della fine di gennaio perché, prima di tornare a giocare, deve allenarsi con contatto e generalmente ci vogliono 7-10 giorni, soprattutto in casi come questi. La speranza è chiaramente di vederlo prima ma ci sembra veramente difficile.

L’Olimpia EA7 Milano però non ha più tempo per aspettare Billy Baron e quindi si muoverà in fretta sul mercato alla ricerca di un 2-3 in grado anche di sopperire immediatamente all’assenza di Shavon Shields.

Stiamo a vedere cosa succederà da qui a metà gennaio ma ci sentiamo di dire che ci saranno grandi novità in casa Scarpette Rosse. E non può essere altrimenti se vogliono tornare in zona play-in di EuroLega.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

