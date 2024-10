Serie A2, la Fortitudo domina il derby contro Cento

Basta poco più di un quarto alla Fortitudo Flats Service Bologna per archiviare la pratica Sella Cento e prendersi in un sol colpo derby e terzo successo di fila con un perentorio 87-67. Dopo una prima porzione di gara segnata da parziali e controparziali, i giri del motore biancoblù si sono alzati in maniera poderosa ed esponenziale: le cinque triple ravvicinate di Sabatini, Fantinelli e Giordano (tre consecutive per lui) hanno infatti permesso all’Aquila di spiccare il volo e chiudere il primo tempo con un tesoretto di 14 lunghezze (40-26). Tanto è bastato ai padroni di casa per assestare la spallata in grado di fiaccare le deboli resistenze di una Cento che, dopo l’intervallo, si è sciolta come neve al sole permettendo di giocare sul velluto a una Flats Service, la quale ha potuto far rifiatare tutti i suoi uomini con ampie rotazioni e ha toccato l’apice della sua serata sul +28. Quattro i giocatori finiti in doppia cifra nello scacchiere dei biancoblù, guidati dai 16 punti di Fabio Mian e dai 12 conditi con 9 assist di capitan Matteo Fantinelli. Sul fronte della Sella, invece, non sono bastati i 21 di Stacy Davis IV.