Shannon Sharpe avvia per errore una diretta IG, ciò che si sente in sottofondo è IMBARAZZANTE

Shannon Sharpe è stato un giocatore NFL per tanti anni, giocando dal 1990 al 2003 tra Denver e Baltimore come tight end e vincendo ben 3 Super Bowl, che gli hanno permesso di entrare nella Pro Football Hall of Fame. Da star del football americano si è poi trasferito davanti alle telecamere come opinionista, negli ultimi hanno su ESPN Sharpe ha guadagnato sempre più popolarità per i suoi accesi dibattiti con altri giornalisti come l’eccentrico Stephen A. Smith. Non solo sul football, anzi: molte volte parlando anche di NBA, Sharpe è infatti tifoso dei Lakers.

Nelle ultime ore su internet si sta parlando molto di Sharpe, non per un recente dibattito televisivo sopra le righe ma per una clamorosa gaffe fatta sul suo profilo Instagram. Ieri, nella serata italiana, centinaia di suoi followers hanno ricevuto una notifica sul proprio smartphone: Shannon Sharpe aveva avviato una diretta su Instagram. Quando però si sono connessi alla live hanno fatto l’amara (ma anche piuttosto esilarante) scoperta.

Il telefono di Sharpe ha fatto movimenti repentini, come se stesse venendo spostato involontariamente, fino a rimanere immobile inquadrando quella che forse è la superficie di un mobile o il pavimento. Nulla di interessante da vedere, insomma. In compenso sullo sfondo si sentivano nitidamente i gemiti di Sharpe e di una donna non identificata. Il tutto è durato diversi minuti, prima che l’uomo se ne accorgesse. Un momento intimo diventato ben presto virale sui social per via di un grossolano errore: non aver bloccato lo schermo del telefono.