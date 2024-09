Coach Spahija sul caso Bruno Caboclo: “Il calcio ha Mourinho, noi abbiamo lui”

L’anno scorso, di questi tempi, la Reyer Venezia era alle prese con la grana Bruno Caboclo, ingaggiato in estate e poi mai arrivato in laguna. Il lungo brasiliano volò prima negli USA per la preseason con una squadra israeliana e poi firmò col Partizan Belgrado, Venezia andò per vie legali vincendo la causa davanti alla FIBA. Quest’estate è successo qualcosa di simile: sotto contratto per un’altra stagione con il Partizan, Caboclo ha tentato in tutti i modi di liberarsi, alla fine riuscendoci, prima sognando un ritorno in NBA e infine firmato con l’Hapoel Tel-Aviv.

Intervistato dal serbo Sportal, Neven Spahija, allenatore della Reyer, ha commentato in modo curioso il caso-Caboclo: