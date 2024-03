Shaquille O’Neal: “Nella NBA di oggi ne metterei 60 a partita!”

Shaquille O’Neal è sempre stato un personaggio particolare dentro e fuori dal campo e se c’è una qualità che non gli è mai mancata è la fiducia estrema nei propri mezzi: vincitore di 4 titoli NBA con le maglie di Los Angeles Lakers (3) e Miami Heat (1), è stato per anni una forza incontrastabile per la sua massa e la sua abilità tecnica, che nel suo prime non ha mai trovato nessuno in grado di reggere il confronto.

Oggi analista per TNT, Shaquille O’Neal è celebre per le sue opinioni senza peli sulla lingua, e una recente dichiarazione non è da meno: “Se giocavo nell’NBA di oggi avrei tenuto una media di 60 punti a partita contro questi giocatori, facilmente, sono troppo soft. Fidatevi, ne avrei messi 60 ogni gara. E avrebbero dovuto pagarmi 300 milioni di dollari all’anno, tax free!”.

Shaquille O’Neal ha giocato in NBA per 20 stagioni, dal 1992 al 2011, con le maglie di Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Boston Celtics, Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers, tenendo medie di 23.7 punti, 10.9 rimbalzi e 2.3 stoppate a partita, ritenuto da tutti uno dei centri più dominanti della storia della Lega.

