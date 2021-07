Share da urlo per l’impresa dell’Italbasket a Belgrado contro la Serbia

L’Italbasket fa il pieno anche davanti al televisore. Numeri eccellenti per la finale del Preolimpico contro la Serbia che ha dato agli Azzurri la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Secondo i dati Auditel, la partita su Rai Tre è stata seguita da una media di 750mila spettatori, pari al 4% di share. Non disponibili i dati di Sky ma è facile immaginare che, contando anche chi ha visto la partita via satellite, si sia abbondantemente sfondato il muro del milione di telespettatori per Italia – Serbia.