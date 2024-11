“Siamo stati VERGOGNOSI!”: Ettore Messina durissimo con l’EA7 Milano

Ettore Messina, coach e Presidente of Basketball Operation dell’Olimpia EA7 Milano, non ci è andato per nulla per il sottile dopo il KO ingiustificabile in casa di un’ALBA Berlino che, già di per sé, è tra le due peggiori formazioni dell’EuroLega, in più ieri mancavano loro alcune pedine chiave e infatti si sono dovuti affidare esclusivamente ai due giovani italiani, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

Queste le parole di Ettore Messina a EuroLeague TV subito dopo il match giocato nella capitale tedesca:

“Siamo stati vergognosi. Abbiamo giocato la peggior difesa dell’anno nel momento peggiore per noi”.

Inutile dire che la sconfitta di ieri è stata tra le più inaccettabili della sua gestione. In primis perché le Scarpette Rosse hanno guidato praticamente per tutto il match e anche con vantaggi considerevoli. In secondo luogo perché l’ALBA Berlino ha dimostrato di essere di un gradino inferiore rispetto all’EuroLega e, nonostante le assenze pesanti di Shavon Shields e Josh Nebo, quest’Olimpia Milano è nettamente meglio dei gialloblu.

Stiamo a vedere se questo pesantissimo KO avrà delle conseguenze, almeno a livello di mercato perché il posto di Messina non è in discussione.

Leggi anche: EA7 Milano, Ettore Messina dopo il KO a Berlino: “Dobbiamo accettare che alcuni giocatori importanti siano superficiali”