[VIDEO] EA7 Milano, sui social scrivono: “Messina pensava di aver battuto l’ALBA al 40′ “

La partita di ieri sera dall’Olimpia EA7 Milano contro l’ALBA Berlino è stata una delle peggiori mai giocate in epoca Armani. Non peggio di Trento ma non ci andiamo tanto lontano, considerando il valore assoluto degli avversari e le assenze. Inoltre c‘è stato un siparietto a fine tempi regolamentari che ha strappato un sorriso amaro ad alcuni tifosi dell’Olimpia EA7 Milano con Ettore Messina protagonista.

Nel video pubblicato su X dal giornalista Marco Pagliariccio, si vede il tiro sbagliato da Matteo Spagnolo al 40′ e sullo sfondo Ettore Messina che si dirige verso la panchina avversaria, gesto classico che si fa quando il match è finito e una delle due squadre ha portato a casa il successo. In questo caso però il risultato era in parità e infatti le due compagini hanno giocato un tempo supplementare, poi vinto dai padroni di casa come ben sanno i tifosi delle Scarpette Rosse:

Messina thought they’ve won the game.. I’m speechless. pic.twitter.com/sj8cDM8yXH — Marco Pagliariccio (@loupaya) November 12, 2024

Non sappiamo se effettivamente Ettore Messina stesse andando verso Israel Gonzalez oppure se fosse una camminata per distendere la tensione dopo il tiro sbagliato di Spagnolo.

Anche quel gesto con il pugno destro, sicuramente si tratta di un’esultanza, ma può essere intesa sia per il non canestro subito sia per un’ipotetica idea di vittoria. Lasciamo a voi le conclusioni finali, noi ci limitiamo a riportarvi quanto accaduto al suono della quarta sirena.

