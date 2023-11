Simone Fontecchio parla della possibilità di tornare in Europa

Simone Fontecchio non sta trovando moltissimo spazio in questo avvio di stagione NBA.

Due giorni fa gli Utah Jazz hanno perso 131-99 in casa dei Los Angeles Lakers, venendo eliminati dall’In-Season Tournament. Fontecchio ha giocato 27 punti (la gran parte a risultato ormai stabilito) e ha messo a segno 11 punti. Dopo la gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport, iniziando dal ruolo diverso che ha in NBA rispetto alla Nazionale, cosa che renderebbe ancora più difficoltoso un suo eventuale ritorno in Europa, cosa al momento del tutto improbabile.