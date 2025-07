Slovenia, Josh Nebo non giocherà EuroBasket

La Nazionale slovena di basket si trova ad affrontare un’altra tegola in vista dell’EuroBasket 2025. Dopo la conferma dell’assenza di Vlatko Cancar, il commissario tecnico Aleksander Sekulic ha annunciato che anche il centro Josh Nebo non prenderà parte alla competizione estiva con la Slovenia. Una notizia pesante che mette in seria difficoltà le strategie della Slovenia, già orfana di un pezzo pregiato.

Selektor Aleksander Sekulić je na današnjem treningu novinarjem sporočil, da Josh Nebo letošnje poletje ne bo del slovenske reprezentance.#mojtim pic.twitter.com/tUD7H74p6e — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 28, 2025

L’Assenza di Josh Nebo: un duro colpo

L’esclusione di Josh Nebo, perno della Slovenia e già protagonista al Torneo Preolimpico FIBA la scorsa estate con medie di 16.3 punti e 9.3 rimbalzi, è dettata da una stagione 2024-25 travagliata. Il giocatore, in forza all’EA7 Emporio Armani Milano, ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che ne hanno limitato pesantemente l’utilizzo in EuroLeague (solo 4 presenze).

Un infortunio all’inguine a ottobre, seguito da un problema alla mano destra che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, e infine uno stiramento all’adduttore che ha concluso anzitempo la sua stagione nei playoff del campionato italiano. Queste problematiche fisiche rendono impossibile il suo impiego con la nazionale, lasciando un vuoto significativo sotto canestro.

Chi sostituirà Nebo? Le Opzioni per la Slovenia

Con Nebo fuori dai giochi e il ritiro di Mike Tobey dalla nazionale l’anno scorso, le opzioni per naturalizzare un altro giocatore sono limitate. Le uniche alternative rimaste sono Jordan Morgan e Alen Omic. Tuttavia, anche Morgan ha avuto problemi fisici in passato, rendendo Omic il candidato più probabile per ricoprire il ruolo di centro. Il 33enne, reduce da una stagione con il Buducnost VOLI Podgorica in EuroCup (4.7 punti, 4.4 rimbalzi di media), potrebbe essere la soluzione d’emergenza per la Slovenia in vista di EuroBasket 2025.

L’assenza di due giocatori chiave come Cancar e Nebo impone al CT Sekulic un importante lavoro di adattamento e di valorizzazione delle risorse disponibili. La Slovenia, abituata a primeggiare nel panorama cestistico europeo, dovrà fare di necessità virtù per presentarsi competitiva alla prossima edizione dell’EuroBasket.