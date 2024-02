Spagna, CHE DEBACLE! Perde anche contro il Belgio, si complica la qualificazione ad EuroBasket

La sconfitta contro la Lettonia di giovedì scorso era passata quasi in sordina, visto che i baltici sono una delle Nazionali più in forma dell’ultimo periodo. Contro il Belgio, oggi, però la Spagna non poteva proprio sbagliare, per evitare che si complicasse il discorso qualificazione ad EuroBasket 2025. Invece non solo la Roja ha perso, ma lo ha fatto segnando la miseria di 53 punti: 58-53.

E non ci sono scuse, perché sebbene Sergio Scariolo non possa contare sui giocatori NBA, il roster spagnolo è comunque pieno di atleti di EuroLega a partire da Juancho Hernangomez, Dario Brizuela e Joel Parra. Ma anche lo stesso Ricky Rubio, alla sua seconda partita dopo il ritorno in campo: 4 punti in 13′, con 0/2 dal campo.

La Spagna aveva anche comandato in un primo tempo dal punteggio molto basso, 19-26 all’intervallo, ma nella seconda metà di gara il Belgio, con la sua stella Retin Obasohan (19 punti) ha premuto sull’acceleratore rimontando nel terzo quarto e chiudendo la partita in crescendo. Gillet ha firmato la tripla del +3 con poco più di 2′ sul cronometro, Obasohan ha aggiunto il mattoncino del +5. Gli errori di Diaz e di Pradilla hanno poi impedito alla Spagna di tentare un ultimo disperato assalto, con Samardzic e Schwartz che hanno chiuso la gara ai liberi.

Si tratta del secondo KO illustre di giornata, dopo quello della Germania campione del mondo contro la Bulgaria. Per la Spagna di Scariolo è però particolarmente pesante, visto che ora sia Belgio che Lettonia (oggi vittoriosa sulla Slovacchia) sono a punteggio pieno. Ci sono ancora 4 partite da giocare ma agli spagnoli nelle prossime finestre di qualificazione servirà un’inversione di tendenza.

Qui i tebellini.

Foto: FIBA