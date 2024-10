Sperma di salmone come skincare: il nuovo trattamento di Lamar Odom

Il nome di Lamar Odom negli ultimi anni si è sentito nominare raramente, meglio così visto che l’ultima volta che è stato in voga fu quando finì in overdose e rischiò la vita. I comportamenti dell’ex Lakers fuori dal campo hanno sempre fatto discutere, e si torna ora a parlare di alcune sue stravaganze. Stavolta però in maniera positiva, o almeno non negativa. TMZ, celebre sito di gossip statunitense, ha infatti descritto nel dettaglio la nuova skincare di Odom, con tanto di video mentre gli viene applicata.

La particolarità di questo trattamento per la pelle è che la sostanza utilizzata è sperma di salmone della marca Rejuran, un brand di cosmetica. Come spiegato da TMZ, per ingiovanire la pelle Odom si sta sottoponendo a micro-punture cutanee, idratando la pelle con questa sostanza che sembra così assurda ma che in realtà viene utilizzata da tanti. Il trattamento costa solitamente 3.200 dollari, scrive TMZ: una cifra importante per una persona normale, ma non per un ex giocatore NBA.

Varie celebrità hanno sperimentato questa particolare skincare, e a giudicare dai risultati sembra funzionare: Jennifer Aniston porta benissimo i suoi 55 anni, e lo stesso si può dire di Kim Kardashian, tra l’altro ex cognata di Lamar Odom, che tempo fa aveva dichiarato di aver provato questo trattamento facciale a base di sperma di salmone.

Lo sperma di salmone infatti ha proprietà anti-infiammatorie, rilassa molto la pelle, ne rigenera le cellule e offre addirittura protezione dai raggi UV.

