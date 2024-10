Ben Simmons lancia una frecciatina ai suoi detrattori

Ben Simmons è chiamato al riscatto dopo l’ennesima stagione condizionata dagli infortuni.

Il giocatore dei Brooklyn Nets è fra i più discussi dell’intera NBA. I suoi detrattori, infatti, lo accusano di essere un fattore negativo per le squadre in cui gioca, specialmente per lo stipendio che percepisce (oltre 40 milioni di dollari quest’anno) e per la pressoché inesistente capacità di tirare da fuori, handicap pesante per un esterno.

Simmons però si è detto pienamente ristabilito dal punto di vista fisico e ha mostrato i denti ai suoi detrattori durante il media day dei Nets.