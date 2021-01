Spissu e Bendzius regalano a Sassari il secondo turno della BCL: battuto il Galatasaray

Galatasaray – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 81-92

(17-23; 15-23; 26-27; 23-19)



La Dinamo Sassari batte per 81-92 il Galatasaray e ottiene il pass per il secondo turno della Basketball Champions League rendendo di fatto vana la sorprendente vittoria del Bakken Bears contro il ben più quotato Tenerife, che era già sicuro però del primo posto nel girone. Il Galatasaray saluta invece la competizione con una sola vittoria in 6 partite.

Nei primi istanti del match Spissu e Bendzius si caricano sulle spalle l’attacco sassarese e portano la Dinamo subito sul +6: 2-8. Il Galatasaray, nonostante sia già eliminato dalla competizione vuole provare a portare a casa i due punti e grazie a un’ottima fase difensiva realizza un parziale di 10-0, che regala il 14-10 ai turchi.

La Dinamo si sblocca con Spissu e con le triple del play sassarese e del solito Bendzius gli ospiti rimettono la testa avanti: 15-18. Jefferson tiene il Galatasaray a contatto, ma Bendzius prima e Krušlin poi, chiudono il quarto sul definitivo 17-23.

Nel secondo quarto, l’inerzia del match rimane nelle mani di Sassari, che con il 3/3 dalla lunetta di Krušlin si porta sul +9: 17-26. Hunter e Motum provano a tenere a contatto i padroni di casa, ma la Dinamo riesce a controllare il vantaggio e il canestro di Gentile vale il massimo vantaggio sul +14: 24-38. Motum e Macon regalano al Galatasaray il -10 (30-40), ma nell’ultimo minuto e mezzo Spissu con una tripla e un perfetto 3/3 dalla lunetta permette a Sassari di andare al riposo sul 32-46.

Il Galatasaray parte bene con la tripla di Trice, ma la Dinamo non si fa sorprendere e dopo la tripla di Gentile si porta sul +15: 37-52. Macon prova a caricarsi sulle spalle l’attacco turco, Sassari d’altro canto risponde però presente e con Gentile vola sul +18: 40-58. La Dinamo, dopo il canestro del giocatore ex Cantù smette di segnare e il Galatasaray ne approfitta e con la tripla di Macon accorcia sul -11 costringendo coach Pozzecco a chiamare timeout: 52-63. Spissu sblocca Sassari e la Dinamo controlla il vantaggio negli ultimi 2′ del quarto e all’ultimo mini intervallo è avanti 58-73.

Nell’ultimo e decisivo periodo il Galatasaray aumenta la propria intensità difensiva e, a sorpresa, dopo la tripla di Macon e l’appoggio di Hunter si porta sul -7: 68-75. Bendzius e Spissu firmano un parziale di 5-0 per la Dinamo e Sassari tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio: 68-80. Hunter è l’ultimo a mollare in casa Galatasaray, perché poi Gentile e Spissu chiudono virtualmente il match portando Sassari sul +17: 73-90. Gli ultimi due minuti sono autentico garbage time e Sassari controlla il vantaggio e vince 81-92.

Galatasaray: Jefferson 5, Köksal 9, Macon 23, Motum 6, Trice 11, Arslan NE, Donat NE, Erdeniz NE, Ermis 0, Hunter 16, Olmaz 1, Williams 10

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Bilan 12, Burnell 5, Katić 6, Bendzius 20, Gentile 15, Spissu 23, Chessa NE, Gandini 0, Krušlin 11, Re NE, Treier 0

Fonte foto: championsleague.basketball

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.