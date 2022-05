Stefano Tonut sibillino nel suo messaggio di fine stagione

La stagione della Reyer Venezia non è stata delle più semplici e si è conclusa in malo modo, con due KO casalinghi e la sconfitta per 3-1 al primo turno di Playoff contro Tortona. Nel mezzo un complesso cammino in EuroCup, terminato anch’esso al primo turno di Playoff, e la vicenda di Victor Sanders, tagliato dopo essere stato fermato perché guidava contromano in autostrada. Stefano Tonut, MVP della passata stagione e ancora tra i migliori della Reyer in questa, ha pubblicato poco fa un post conclusivo per porre la parola “fine” sull’annata veneziana.

Nel suo post, Tonut è stato sibillino, suggerendo la presenza di tanti problemi interni nel corso degli ultimi mesi. “È stata una stagione complicata, come solo pochi realmente sanno. L’unico rammarico e dispiacere che ho, è aver terminato così la stagione assieme ai miei compagni” ha scritto la guardia azzurra su Instagram.

