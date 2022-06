Stella Rossa in EuroLega: a chi andranno le due wild card rimanenti?

Con la surreale vittoria della Stella Rossa Belgrado contro il Partizan in un palazzetto che è stato fatto sgomberare per motivi di ordine pubblico, sappiamo quali saranno le 16 squadre che parteciperanno alla prossima EL. Ne mancano ancora 2, che non otterranno delle wild card per meriti sportivi ma grazie ad altri fattori che comunque daranno loro la possibilità di giocare l’EuroLega. Le favorite indiscusse sono proprio i serbi del Partizan e gli spagnoli del Valencia.

Ricordiamo che le russe non potranno partecipare alle prossime competizioni europee, quindi niente EuroLeague per Zenit San Pietroburgo, CSKA Mosca e Unics Kazan. Qui le 16 sicure:

Olimpia Milano

Virtus Bologna

Real Madrid

Barcelona

Baskonia

Zalgiris Kaunas

Maccabi Tel Aviv

Olympiacos

Panathinaikos

Bayern Monaco

Alba Berlino

Asvel

Monaco

Fenerbahce

Efes

Stella Rossa Belgrado

Con la Virtus Bologna che ha vinto l’EuroCup e la Stella Rossa che ha vinto l’ABA League in una partita assurda, non ci sono altre serie pretendenti. Forse solo il Galatasaray potrebbe essere una squadra che ha un certo appeal per pubblico e tifosi ma non crediamo allo stesso di livello di Valencia e Partizan.

Perciò, a meno di incredibili ribaltoni nelle prossime settimane, i serbi e gli spagnoli saranno ai nastri di partenza della competizione 2022-2023. Poi, come abbiamo imparato negli ultimi 2 anni, del futuro non si ha nessuna certezza.