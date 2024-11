Steph Curry e il TRASH TALKING verso Klay Thompson dopo il game-winner

Gli occhi erano tutti per Klay Thompson, la notte tra martedì e mercoledì, nella gara del Chase Center tra Golden State Warriors e Dallas Mavericks. Era il primo “ritorno a casa” di Thompson dopo l’addio ai Dubs in estate, per l’occasione gli Warriors avevano consegnato a tutti i presenti al palazzetto un berretto da marinaio, come quello che “Capitan Klay” indossava durante le sue gite in barca nella Baia di San Francisco. La festa di Thompson è stata però rovinata dal suo fratello acquisito, ora avversario, Steph Curry.

Curry ha segnato 37 punti, compresi gli ultimi 10 degli Warriors e il canestro da tre punti che ha messo 4 punti tra le due squadre a 26” dalla fine della gara. Dopo la tripla, Steph è esploso in un’esultanza molto vistosa che si è poi scoperto essere indirizzata proprio a Thompson e alla sua decisione di cambiare squadra. “You better stay here!”, “Fai meglio a rimanere qui!”, ha urlato più volte Curry dopo il suo celebre Night Night.

Non solo: Steph Curry e Draymond Green si sono abbracciati, col primo che ha urlato nuovamente “Rimani qui!” e il secondo che gli ha risposto “Come tutte le volte!”. Un chiaro messaggio a Thompson: hai fatto male a lasciare Golden State.

FULL Audio Of Steph Curry Trash Talking Klay Thompson👀:

“You better stay here, you better stay here!”

Then, after the game was over, Steph exchanged words with Draymond and threw shots at Klay:

Curry: “Yessir, stay here!”

Green: “Every time” pic.twitter.com/KCfQzh4iIi

— LegendZ (@legendz_nba) November 13, 2024