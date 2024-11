Come sta Gregg Popovich? Gli Spurs aggiornano sulle sue condizioni di salute

Qualche giorno fa il mondo NBA era stato gettato nel panico dalla notizia riguardante le gravi condizioni di salute di Gregg Popovich. L’allenatore dei San Antonio Spurs ha saltato le ultime partite e, secondo Shams Charania, c’era un alto livello di preoccupazione per lui. Oggi gli Spurs hanno pubblicato un aggiornamento sullo stato di salute di Popovich, rivelando che il coach 73enne è stato vittima di un lieve ictus.

Ci sono però buone notizie: Popovich ha già iniziato il percorso di recupero e ci si aspetta una guarigione completa. Nonostante non siano stati annunciati i tempi di recupero, ci si aspetta che la leggenda NBA possa tornare in panchina in questa stagione.

San Antonio ha iniziato l’anno con un record di 5-6, in assenza di Gregg Popovich i texani sono stati guidati dal suo vice Mitch Johnson. Senza Pop, la squadra ha vinto 3 partite su 6.