Steph Curry prolunga il suo contratto con gli Warriors

Klay Thompson è passato ai Dallas Mavericks, ma Steph Curry è rimasto ai Golden State Warriors. La stella degli Warriors ha accettato un’estensione di un anno e 62,6 milioni di dollari che lo terrà sotto contratto fino alla stagione 2026-2027, come riporta Adrian Wojnarowski.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024