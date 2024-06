Sterzata Lakers! Si defila JJ Redick, il nuovo coach può arrivare dalla NCAA

I Los Angeles Lakers nelle scorse ore sembravano aver scelto JJ Redick come nuovo allenatore, un coach giovane senza alcuna esperienza in panchina. Poco fa però Adrian Wojnarowski ha fatto un altro nome che sembra molto caldo: quello di Dan Hurley. Secondo ESPN, i Lakers starebbero preparando una importante offerta economica per il coach dei Connecticut Huskies in NCAA.

Hurley, 51 anni, ha sempre allenato al college: con St. Benedict, Wagner, Rhode Island e dal 2018 con UConn. Sulla panchina degli Huskies ha vinto gli ultimi due titoli NCAA, dominando la postseason (record di 14-4 dal 2018 ad oggi). In questa stagione è stato inoltre premiato come Naismith Coach of the Year.

Secondo Woj, Dan Hurley sarebbe il preferito dei Lakers fin dall’inizio nonostante il suo nome sia passato in sordina e i giallo-viola abbiano parlato anche con altri candidati. Il coach sarebbe gradito a LeBron James, sebbene il suo agente abbia dichiarato che la superstar non stia influendo sulla decisione dei Lakers, e verrebbe visto anche come un valore aggiunto nello sviluppo di Bronny James, qualora i giallo-viola lo scegliessero con la #55 al prossimo Draft.