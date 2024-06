Italbasket, la lista dei 18 giocatori per il raduno di Trento

Chi si aspettava di avere le idee più chiare con la nuova lista di pre-convocati di Gianmarco Pozzecco è rimasto deluso. Poco fa sono stati comunicati i 18 giocatori che prenderanno parte al raduno di Trento con l’Italbasket, una lista ridotta rispetto ai 30 di due giorni fa. Ma sono stati ben pochi i tagliati, perché nella nuova lista non compaiono i giocatori di Milano e Virtus Bologna, che comparivano due giorni ma sono impegnati nelle finali Scudetto.

Insomma, se si escludono Melli, Flaccadori, Tonut, Caruso, Ricci e Bortolani da una parte e Abass, Polonara e Pajola dall’altra, la lista non è molto diversa a quella di due giorni fa. L’unica differenza per il momento sono i tagli di Dame Sarr, Leonardo Totè e Luca Severini, questi ultimi due tra l’altro sono infortunati.

Il “nuovo” elenco di convocati che si riuniranno a Trento da domenica 9 giugno è il seguente. Con la fine del campionato italiano e l’arrivo dei giocatori di Milano e Virtus la situazione ovviamente è destinata a cambiare.

I 𝟭𝟴 Azzurri di Trento 💙

Questi i giocatori che si ritroveranno a Trento dal 9 al 13 giugno per 5 giorni di allenamenti per cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan (in attesa degli atleti impegnati nelle Finali Scudetto) e per dare continuità al “Green Team” 🇮🇹 pic.twitter.com/hSSOGoHgqI

— Italbasket (@Italbasket) June 6, 2024