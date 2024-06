Stella Rossa campione di Serbia A TAVOLINO: assegnato il 20-0

Nella giornata di oggi la KSL, il campionato serbo, registrerà 20-0 come risultato ufficiale di Gara-2 di finale di ieri sera tra Stella Rossa e Partizan Belgrado. La vittoria a tavolino porterà i biancorossi sul 2-0 nella serie e significherà quindi per loro la vittoria del campionato. Una decisione che scatenerà incredibili polemiche visti i fatti accaduti ieri sera alla Stark Arena, dove il match è stato sospeso e sembrava potesse essere ripreso oggi. Invece la KSL ha considerato la decisione del Partizan di non tornare in campo come un definitivo forfait della squadra di Obradovic.

La partita era stata sospesa all’inizio del terzo quarto perché il pubblico aveva iniziato ad intonare cori nei confronti del presidente della Stella Rossa e della sua famiglia. A nulla erano serviti gli appelli di alcuni giocatori del Partizan, che aveva poi rifiutato di proseguire la gara senza pubblico in tribuna. Così dopo più di un’ora dalla sospensione i giocatori della Stella Rossa sono tornati in campo in un palazzetto deserto, ma quelli del Partizan no. Da regolamento, i bianconeri avevano 15 minuti per tornare sul parquet, ma non lo hanno fatto perdendo così a tavolino nonostante fossero in vantaggio 57-45.

Per la Stella Rossa sarà il 9° campionato serbo della propria storia, il 4° consecutivo.