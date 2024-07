Steve Kerr spiega gli 0 minuti a Embiid contro il Sud Sudan

Contro la Serbia erano stati Tyrese Haliburton e Jayson Tatum a ricevere due DNP (Did Not Play) per scelta tecnica. Soprattutto nel caso di Tatum la decisione di Steve Kerr aveva fatto parlare, ma la star dei Boston Celtics, così come Haliburton, è poi scesa in campo nella seconda gara, contro il Sud Sudan. Non solo: Tatum è partito in quintetto. Novità di formazione insieme a Anthony Davis, anche lui passato in quintetto a discapito di Joel Embiid. Il centro dei Sixers, in campo 11′ contro la Serbia, non ha messo piede sul parquet contro il Sud Sudan. Stavolta è stato proprio Embiid l’unico DNP del match.

Dopo il successo contro la formazione africana, Kerr ha parlato dell’esclusione di Embiid dalle rotazioni anticipando che tornerà in quintetto per la prossima partita contro Porto Rico. Team USA è già certo della qualificazione al turno successivo, ma serve una vittoria contro i caraibici per avere la certezza del primo posto. Il CT degli Stati Uniti ha spiegato perché abbia scelto di panchinare Embiid contro il Sud Sudan: “Loro sono la squadra più veloce del torneo e ci hanno segnato 14 triple a Londra in amichevole, quindi volevamo apportare degli aggiustamenti. L’intera partita doveva essere fatta di switch, di stare di fronte agli avversari, non farci superare. Per questo abbiamo cambiato quintetto. Faremo così per tutto il torneo, faremo le scelte che servono per vincere ogni partita. Per questa gara ci sembrava il quintetto più sensato”.

Poi Kerr si è tolto un sassolino dalla scarpa, criticando la “soap opera” che i media stanno orchestrando intorno alle sue scelte. “La NBA è popolare in tutto il mondo. La stagione regolare assomiglia a una soap opera e lo accettiamo. Comandano i social media e tutto diventa così drammatico. Penso che dovremmo dare maggior credito a questi ragazzi, sono qui per vincere una medaglia d’oro” – ha dichiarato Kerr. – “Sono professionisti e si fidano l’un l’altro, quindi ogni partita sarà diversa. Capiremo cosa ci serve per vincere, io non leggo i social media. Voglio sperare che anche i nostri giocatori non prestino loro troppa attenzione. La soap opera può mantenere alti i rating televisivi durante la stagione regolare, ma qui siamo venuti per vincere la medaglia d’oro. Ogni avversario è diverso e abbiamo opzioni per tutto, useremo i fit migliori per ogni sfida”.