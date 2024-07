Team USA fa sul serio contro il Sud Sudan: vittoria e qualificazione

Team USA – Sud Sudan 103-86

(26-14, 29-22, 18-21, 30-29)

Diversamente dall’amichevole di Londra di un paio di settimane fa, Team USA non ha difficoltà a battere il Sud Sudan nelle Olimpiadi di Parigi. Gli americani cambiano, inserendo in quintetto Tatum e Davis per Holiday e Embiid (per lui oggi zero minuti, l’unico DNP degli Stati Uniti), ma il risultato è lo stesso di domenica: vittoria, stavolta 103-86.

Si vede subito che Team USA ha un’altra concentrazione rispetto a Londra, ma il Sud Sudan riesce comunque a resistere nei primi minuti andando anche avanti 8-10. LeBron James segna 8 dei primi 10 punti americani, mentre Anthony Davis è decisamente più attivo sotto canestro di quanto lo sia stato Embiid contro la Serbia. Come nella prima partita, l’ingresso di Kevin Durant cambia marcia a Team USA: la star dei Suns segna 6 punti, tutti ai liberi, negli ultimi minuti della frazione che termina 26-14 con un parziale di 18-4. Nel secondo periodo partecipa al banchetto anche Haliburton, che all’esordio assoluto alle Olimpiadi segna subito 2 triple mentre gli USA prendono il largo. Davis esce momentaneamente per un problemino alla caviglia, ma questo non ferma la marcia americana: Adebayo segna da sotto e da fuori, raggiungendo rapidamente la doppia cifra e portando i suoi sul 55-36 al 20′.

Al rientro in campo il Sud Sudan sembra rigenerato, le triple di Kuol, Omot e Thor riportano gli africani a -10: ci pensano Derrick White e Anthony Edwards, sia in attacco che in difesa, a ricacciarli indietro. Team USA torna in controllo e chiude il terzo quarto sul 73-57. Nell’ultimo periodo il copione non cambia: gli Stati Uniti serrano i ranghi anche in difesa, Carlik Jones prova ad accendersi per la prima volta ma la coppia Durant-Davis mette il punto esclamativo alla vittoria americana con un pick&roll e annessa schiacciata: termina 103-86.

Un -17 che non è male per il Sud Sudan, visto che in totale ora gli africani sono a -6 di differenza canestri dopo due partite. Tra pochi giorni contro la Serbia, oggi a +41 contro Porto Rico, si giocheranno il secondo posto nel girone, in caso di sconfitta sperano di passare tra le due migliori terze. Team USA è invece aritmeticamente qualificata al prossimo turno, affronterà Porto Rico nell’ultima partita.

Team USA: Curry 3, Edwards 13, James 12, Durant 14, White 10, Haliburton 6, Tatum 4, Embiid NE, Holiday 5, Adebayo 18, Davis 8, Booker 10.

Sud Sudan: Jones 18, Omot 24, Maluach, Kuol 16, Kuany NE, Gabriel 2, Thor 7, Shayok 12, Makoi, Deng, Jok 7, Dech.