Steve Nash ha già concluso la sua carriera da allenatore

Steve Nash ha fatto la storia della NBA negli anni Duemila. Con i Phoenix Suns di Mike D’Antoni si è imposto come uno dei giocatori cestisticamente più intelligenti della lega. E tutti si aspettavano grandi cose da lui in panchina.

In realtà però le sue due stagioni da head coach dei Brooklyn Nets non sono state indimenticabili. E sembra proprio che il canadese non abbia intenzione di intraprendere questa carriera.

L’esperienza da allenatore è stata molto bella per me e la mia famiglia. In realtà però non volevo iniziare questa carriera, l’opportunità di Brooklyn arrivò un po’ per caso e volevo aiutare il loro progetto. In questo momento la priorità è la famiglia, voglio essere presente per i miei figli, credo che allenerò solamente loro in futuro. Mi sono guadagnato la possibilità di scegliere serenamente cosa fare.

Nash ha fatto capire anche quali sono gli aspetti che l’hanno fatto desistere dall’idea di allenare.