Team USA, si aggiungono altri 3 giocatori per le Olimpiadi: ne manca uno

In pochi minuti, gli insider NBA hanno rivelato i nomi di altri 3 giocatori che hanno accettato la convocazione di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo. La lista di stelle a disposizione di Gregg Popovich sale ora a 11 membri, con uno solo mancante che verrà probabilmente annunciato nelle prossime ore. Poco fa hanno detto “sì” Khris Middleton, Chris Paul e Kevin Love, due dei quali ancora impegnati nei Playoff.

CP3 in particolare, out per Covid anche se asintomatico, è stato a lungo corteggiato dalla Federazione che alla fine è riuscita a convincerlo. In Nazionale ritroverà il compagno di squadra Devin Booker, che invece aveva accettato l’invito qualche giorno fa. Un po’ sorprendente la presenza di Kevin Love, reduce da una stagione a Cleveland pessima, sia dal punto di vista delle prestazioni che della professionalità. Popovich considererebbe, secondo The Athletic, Love una parte importante del suo roster, probabilmente in qualità di veterano. Il lungo dei Cavs è infatti già stato ad una Olimpiade, quella vinta a Londra nel 2012. Sia Love che Paul non giocano in Nazionale proprio dal 2012, mentre per Middleton sarà la prima volta in assoluto.

