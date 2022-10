Se non hai visto il documentario The Redeem Team prodotto da LeBron James e Dwyane Wade su Netflix, ti consigliamo vivamente di farlo. Sembra che sia la superstar degli Atlanta Hawks, Trae Young, sia Bradley Beal dei Washington Wizards l’abbiano visto e siano stati ispirati dallo show, dato che entrambi gli All-Star stanno pensando di rappresentare a breve Team USA.

Il prossimo grande torneo internazionale sarà la Coppa del Mondo FIBA ​​la prossima estate. Il consueto ciclo di due anni si conclude con le Olimpiadi del 2024 e puoi star certo che Team USA avrà di nuovo gli occhi puntati sulla medaglia d’oro. Da parte sua, Young è a un punto della sua carriera in cui vuole a tutti i costi rappresentare il suo paese a livello internazionale:

“Sì, sono decisamente aperto a questa opportunità. Da quando ero al liceo, era il mio sogno di giocatore di basket. Ci sono state un paio di volte in cui avrei potuto far parte di quella squadra e mi ha fatto male il cuore non poterlo fare”.

Lo stesso vale per Bradley Beal, che farà tutto il possibile per essere disponibile per i prossimi tornei:

“Mi vedo decisamente pronto a giocare per gli USA”, ha detto Beal a The Athletic. “Quello è sempre stato un mio obiettivo, ovviamente quello di giocare alle Olimpiadi, ma c’è un passo per arrivarci (il Mondiale n.s.r.). Quindi, se mi vorranno, io ci sarà di sicuro”.

Leggi anche: Scandalo Kanye West, Jaylen Brown lascia la Donda Sports

Young Beal Team USA