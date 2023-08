Team USA, un’altra passeggiata: asfaltata la Grecia

Team USA non accenna a fermarsi. Se qualcuno poteva avere dei dubbi sul gruppo messo insieme da Steve Kerr, al momento gli americani non hanno lasciato spazio a critiche. Dopo i successi contro Porto Rico, Slovenia e Spagna, nel pomeriggio italiano ne è arrivato un altro, piuttosto netto, contro la Grecia priva ovviamente di Giannis Antetokounmpo (che non andrà al Mondiale).

Gli USA hanno cavalcato la grande partita di Anthony Edwards, autore di 21 punti con 8/16 dal campo, per vincere 108-86. Un’altra partita in cui i volume offensivo è stato distribuito molto bene da Team USA, con Jaren Jackson Jr unico altro giocatore in doppia cifra con 11 punti.

La squadra a stelle e strisce ha dominato dall’inizio alla fine del match, arrivando all’intervallo a +11 e aumentando il divario negli ultimi 20′. Nel mezzo anche alcune giocate spettacolari, come il crossover di Haliburton o la schiacciata all’indietro di Cam Johnson.